تنظيم الوجبات في رمضان

يواجه الصائمون في بداية شهر رمضان المبارك الانتقال من نظام الوجبات الخمس إلى تناول وجبتين رئيستين فقط خلال اليوم، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بتنظيم الوجبات، ومحاولة تقسيم السعرات الحرارية في الفترة الممتدة من الإفطار إلى السحور بشكل معتدل، لا يسبب زيادة في الوزن أو مشكلات في الجهاز الهضمي. وتقدم الأخصائية في الصحة والتغذية من و«يلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، خمسة إرشادات تساعد على تنظيم الوجبات الغذائية خلال شهر الصوم، وتمدّ الجسم بالحصص الغذائية التي يحتاجها والطاقة من دون أن يخسر من الفيتامينات والمعادن.

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