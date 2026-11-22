أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، توفير خدمات نقل عام وتسهيلات مرورية لزوّار المهرجان في منطقة الوثبة، تشمل حافلات منتظمة ومركبات أجرة ودوريات لمساندة الطرق، إلى جانب مواقف للمركبات وخدمة صف السيارات. وأوضح الجانبان، في بيان أمس، أن حافلات النقل العام ستنطلق من ثلاثة مواقع رئيسة في أبوظبي إلى موقع المهرجان، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، يرتفع إلى 20 دقيقة خلال أوقات الذروة.

وتشمل المحطات محطة الحافلات الرئيسة في أبوظبي، وربدان مول في شارع الاتحاد، والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس.