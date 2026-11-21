استؤنِفت أمس فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي التاسع في أسبوعه الثاني الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويشهد الأسبوع الثاني تنظيم عدد من المسابقات والفعاليات التراثية والرياضية والمجتمعية، أبرزها سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي يتضمن أربعة أشواط تمهيدية وشوطاً نهائياً، إلى جانب مسابقات الطبخ الشعبي، وأجمل طبق حلو، وبطولتي الكيرم والدومينو، وعدد من المنافسات الرياضية، كما تتواصل فعاليات السوق الشعبي، والفنون الشعبية، والألعاب التراثية، ومسابقات المواهب في التصوير.