خضعت فرس النهر الشهيرة عالمياً «فيونا»، في حديقة حيوان سينسيناتي بالولايات المتحدة، لفحص بالمنظار للقولون، هذا الأسبوع، فيما يحاول الأطباء البيطريون الآن استخدام طريقة جديدة لمساعدتها على إخراج قبعة من الصوف، ابتلعتها بعدما سقطت داخل حظيرتها.

وقالت حديقة الحيوان إن فريق رعاية الحيوانات استعان بمنصة اهتزاز مستعارة من مزرعة خيول، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات الجهاز الهضمي لدى «فيونا».

وأضافت أن فحصاً بالموجات فوق الصوتية أظهر تكتل بعض أجزاء أمعائها، ما يشير إلى أنها لاتزال تحاول التخلص من الجسم الذي يسد جهازها الهضمي.

وقالت إن متخصصين أبلغوا حديقة الحيوان بأن التدخل الجراحي ليس خياراً متاحاً لأفراس النهر البالغة.

وأصبحت «فيونا» محط اهتمام عالمي منذ ولادتها المبكرة عام 2017، حين كانت صغيرة الحجم للغاية، وألهمت قصتها تأليف كتب وإطلاق علامات تجارية.