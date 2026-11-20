تنظّم هيئة الشارقة للمتاحف فعالية «أيام الفيلم والتصوير» في مدرسة التيمية، اليوم وغداً، بهدف الاحتفاء بفنون التصوير الفوتوغرافي والصورة المتحركة والسرد البصري، وإتاحة مساحة تفاعلية تجمع بين الفن والتعلم والتجربة الإبداعية.

وتتضمن الفعالية معرضاً فوتوغرافياً، يستعرض مجموعة مختارة من أعمال الفنانة سلامة عبيد، إلى جانب عروض للأفلام الوثائقية وأنشطة فنية تفاعلية، فضلاً عن ورشتَي عمل متخصصتين، الأولى بعنوان «التصوير الفيلمي والتحميض»، ويقدمها الفنان أليكسي ريزا، فيما تقدم الفنانة الإماراتية، فاطمة الغفلي، ورشة «إطار بإطار»، غداً.