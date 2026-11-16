صون التراث حاضر في مؤتمر «النماذج اللغوية الكبيرة»

أكد المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج، الدكتور حمد عبدالله المطيري، أن النماذج اللغوية الكبيرة تمثل نقلة نوعية لتطوير العمل الحكومي وإنتاج المعرفة، مشدداً على ضرورة وضع أطر أخلاقية تضمن موثوقية تقنيات الذكاء الاصطناعي واستدامتها.

جاء ذلك في ختام مؤتمر «تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة في القطاع العام»، الذي نظمه الأرشيف بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام.

وناقش المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كفاءة الخدمات والحوكمة الأخلاقية والاستدامة، إذ استعرض محمد عادل العش، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، الأنظمة الذكية المطورة لأتمتة العمليات الأرشيفية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

فيما بحثت الجلسة الثانية دور النماذج اللغوية الكبيرة في صون التراث الثقافي.