«الأرشيف» يستعرض جهوده في إدارة المعرفة بمكتبة الإسكندرية

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، ممثلاً بمديره العام، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، افتراضياً في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر الرقمي 2026، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية تحت شعار «تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي»، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات المهنية الدولية والإقليمية والمتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا والنشر.

وتمحورت المشاركة حول إدارة المعرفة والصناعات الرقمية، ودور المكتبات في إنتاج المحتوى الفكري والعلمي وإتاحته، مستندة إلى ما يزخر به الأرشيف والمكتبة الوطنية من إصدارات ومجموعات ومصادر معلومات تُشكل رصيداً معرفياً مرجعياً، وتسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز الوعي بتاريخ الدولة. وأكد عبدالله ماجد آل علي، أن تطوير المكتبات في العصر الرقمي تجاوز تحديث البنية التكنولوجية وتوظيف الأدوات الرقمية، ليشمل إدارة المعرفة وإنتاج المحتوى الموثوق وإتاحته، وتطوير الخدمات بما يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويعزز دور المكتبات في نشر الثقافة وترسيخ الحوار الحضاري، مشيراً إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل تطوير خدماته ومنصاته الرقمية، من خلال بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ومنصة ذاكرة الإمارات الرقمية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث وتحليل الصور والوجوه، وتيسير الوصول إلى المجموعات الأرشيفية.

وأضاف أن هذه الجهود تمتد إلى دعم البحث العلمي وصناعة النشر، من خلال قيادة تحالف المعرّفات الرقمية الدائمة في الدولة.