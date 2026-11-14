ناقد إماراتي يفوز للمرة الأولى بـ «الشارقة للبحث النقدي التشكيلي»

فاز الناقد الإماراتي عبدالله سعيد الحبسي، بالمركز الأول في الدورة الـ17 من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، ليكون أول إماراتي ينال الجائزة منذ تأسيسها، وذلك عن بحثه «من حكمة المكان إلى خوارزمية الصورة»، الذي يتناول تحولات العمارة في علاقتها بالفنون البصرية والذاكرة والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، فوز الحبسي بالمركز الأول، فيما حلّ الناقد التونسي لعسد بن علية في المركز الثاني عن بحثه «عمارة المكان وعمارة الرؤية: تمثلات العمارة وتحولاتها الدلالية في التشكيل العربي المعاصر»، وجاء الناقد المصري شادي عبدالفتاح أبوريدة ثالثاً عن بحثه «كينونة الحَجر وتجليات الأثر في مئة عام من التشكيل العربي».

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة، محمد إبراهيم القصير، إن فوز الحبسي يُمثل مؤشراً على تطور البحث النقدي الإماراتي، وإضافة إلى مسيرته في المشهد النقدي التشكيلي العربي، كما يُشكل حافزاً للنقاد الإماراتيين الشباب للمشاركة في الجائزة وتطوير مؤلفات نقدية متخصصة.

وأضاف أن الجائزة أسهمت، عبر دوراتها ومشاركاتها، في رفد المكتبة النقدية العربية بأكثر من 55 ناقداً وناقدة، مشيراً إلى أن الدورة الـ17 استقبلت بحوثاً من مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن تكرّم إدارة الشؤون الثقافية الفائزين خلال ديسمبر المقبل، في حفل يُقام بمقر دائرة الثقافة في الشارقة.