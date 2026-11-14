«بيغ باد وولف» يعود إلى عجمان

تستعد عجمان لاستقبال معرض «بيغ باد وولف» للكتاب 2026 الذي يعود إلى الإمارة بأكثر من 500 ألف كتاب في تجربة ثقافية ومعرفية تتيح للقراء من مختلف الأعمار فرصة استكشاف عناوين متنوعة في مجالات الأدب والمعرفة والعلوم والفنون، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل في قاعة الإمارات بعجمان. ويُنظم المعرض الذي يُعد أكبر معرض متنقل للكتاب في العالم بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في إطار جهوده لتعزيز ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الكتاب.

وستعلن تفاصيل النسخة الجديدة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري في مركز عجمان الثقافي.