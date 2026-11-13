إنقاذ فتى مصاب بالتوحد ضاع في غابات أستراليا

عثرت السلطات الأسترالية على فتى (17 عاماً) مصاب بالتوحد، حياً بعد أن ظل تائهاً لمدة ستة أيام في مناطق غابات بشرق أستراليا.

وقالت الشرطة إن الفتى، الذي لم تكشف عن هويته سوى باسمه الأول «ويليام»، بدأ رحلة تخييم مع صديق له في سن المراهقة عندما اختفى، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من والالا، وهي بلدة سابقة لتعدين الذهب تقع على بعد 185 كيلومتراً شرق ملبورن.

وعثر طاقم مروحية تابعة للشرطة عليه مستلقياً في مجرى جدول جاف، وسط منطقة برية، وتمت إعادته لوالدته لاحقاً، وقال بيان الشرطة إن «ويليام» كان في حالة معنوية جيدة، وبصحة جيدة إلى حد كبير.

وقالت والدته إليزابيث للصحافيين: «لن يغادر المنزل مرة أخرى أبداً، وسيظل معاقباً مدى الحياة، ولن يذهب إلى أي مكان مرة أخرى».

وقالت الشرطة إن «ويليام» ابتعد مسافة قصيرة عن موقع التخييم لإحضار المزيد من معدات التخييم، لكنه لم يعد إلى صديقه.