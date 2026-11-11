«منصة الشارقة للأفلام» تحتفي بالأعمال الفائزة في نسختها التاسعة

كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة التاسعة من منصة الشارقة للأفلام، التي نظمت من 30 أكتوبر الماضي حتى الثامن من نوفمبر الجاري، وقدمت عروضاً لمجموعة من الأفلام الإقليمية والدولية في سينما سراب المدينة بساحة المريجة، وفوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية.

وحصد فيلم «المغسلة»، للمخرجة زامو مخوانازي، جائزة أفضل فيلم روائي طويل، إذ أشادت لجنة التحكيم بتصويره المؤثر والعميق لحقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وما يكشفه من تفكيك قسري للعائلات، وإذلال واضطهاد تعرض له السكان السود.

أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير، فذهبت إلى «كسرتُ مزهرية»، للمخرج عاصم عبدالعزيز، الذي رأت لجنة التحكيم أنه يقدم معالجة شاعرية مؤثرة، مستعيناً بلغة بصرية رمزية تتجاوز سياقها المحلي لتلامس معاناة إنسانية يمكن استشعارها في سياقات أخرى، بما فيها الخيانة ومحدودية القدرات البشرية.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل وثائقي قصير لفيلم «ظل الساكورا»، للمخرج عارف بوديمان، الذي يتناول قضايا الصدمات النفسية والعدالة والمساءلة، مستعيداً فصلاً مظلماً من تاريخ المنطقة، كان مجرد الحديث عنه أمراً بالغ الصعوبة.

وحصد فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، للمخرجة رانيا الرافعي، جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، تقديراً لبنيته السردية المتفردة وشديدة التعقيد، وقدرته على نسج أصوات متعددة عابرة للأجيال، ضمن مقاربة جديدة لتاريخ ما بعد الاستعمار، تُروى من منظور مدينة مهمشة.

كما خصت اللجنة فيلم «إلى الغرب في زاباتا»، للمخرج ديفيد بيم، بإشادة خاصة في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، لما يقدمه من قصة عن الإصرار والصمود على أطراف مستنقع، حيث يكافح صياد في مواجهة ظروف بيئية قاسية لتأمين قوت أسرته، حيث يرصد الفيلم العزلة والحاجة الملحة والتكاتف، بينما يبرز الحب بوصفه القوة الدافعة للبقاء والنجاة.