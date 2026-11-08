هواء نيودلهي يسجل رقماً مفزعاً: الأكثر ​تلوثاً في العالم

أفاد التصنيف المباشر ​لمؤسسة (آي.كيو إير) السويسرية بأن نيودلهي كانت ‌أكثر المدن ​الكبرى تلوثاً في العالم، صباح أمس، إذ تواجه العاصمة الهندية تقارير عن تلوث شديد فيها قبل يوم واحد من عيد ديوالي.

وأمرت ⁠الهند المدارس في دلهي والمناطق المحيطة بها بتقديم الدروس عبر الإنترنت، وشجعت على العمل من المنزل قبل عيد ديوالي اليوم، الذي عادة ما يشهد استخداماً واسع النطاق للألعاب النارية التي تزيد من تدهور ‌جودة الهواء.

وصنفت «آي.كيو إير» دلهي الأكثر ‌تلوثاً بين المدن الكبرى في العالم، أمس، ‌إذ بلغت قراءة مؤشر جودة الهواء الأميركي 581، أي مثلي ​قراءة لاهور ‌في باكستان ​المجاورة، التي بلغت 285.

وذكرت وسائل إعلام محلية، استناداً إلى بيانات رسمية، أن جودة الهواء في دلهي، أول من أمس، كانت الأسوأ قبل ‌عيد ديوالي منذ ثماني سنوات.