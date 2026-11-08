أفاد مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي لتغير المناخ بأن العام الجاري مرشح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك للمرة الثانية بعد 2024.

وأوضح أن تجاوز هذه العتبة لا يُعتمد رسمياً إلا استناداً إلى متوسط درجات الحرارة على مدى سنوات عدة، لافتاً إلى أن 2026 يتجه ليكون ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

ورجح المرصد بـ20% أن يتجاوز 2026 الرقم القياسي المسجل في 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط الحرارة، خلال الفترة من 2023 إلى 2026، سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية. وسجل أكتوبر الماضي أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية لهذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات، بارتفاع بلغ 1.75 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ليصبح ثالث شهر متتالٍ تتجاوز فيه درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية.