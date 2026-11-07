«جزيرة الضباب».. تشويق هوليوودي برؤية إماراتية

بدأ عرض المسلسل الإماراتي «جزيرة الضباب»، من إنتاج وإخراج منصور اليبهوني الظاهري، في 15 حلقة تقدم معالجة درامية قائمة على الغموض والتشويق، وتعتمد على توظيف تقنيات التصوير السينمائي والمؤثرات البصرية لتقديم تجربة تستلهم أجواء أفلام الإثارة الهوليوودية.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص يجدون أنفسهم في جزيرة يحيط بها الضباب، ويواجهون سلسلة من المواقف والأحداث الغامضة التي تضعهم أمام اختبارات صعبة. ويشارك في بطولة المسلسل طلال البلوشي، وإيمان طارق، ويوسف الكعبي، وإبراهيم الزدجالي، ولجين إسماعيل، وفاطمة الحوسني، وشما غيث، وإبراهيم المشرخ، ورشا بلال، وخالد النعيمي.