«ليالي الفن» تعود إلى «دبي المالي العالمي»

تنطلق النسخة الـ22 من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، يوم 12 نوفمبر الجاري، تحت شعار «أشكال المستقبل»، بمشاركة واسعة من الفنانين الإماراتيين والدوليين، في برنامج يمتد لأربعة أيام، ويحتفي بالفن المعاصر والتراث الإماراتي والإبداع الثقافي.

وتُقام الأمسيات بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبمشاركة «شنغهاي مي» شريكاً للضيافة، وتتوزّع فعالياتها في مختلف أنحاء «جيت فيلج» بمركز دبي المالي العالمي، مقدمة أكثر من 600 عمل فني، إلى جانب مجموعة من التركيبات الفنية التفاعلية والمعارض وورش العمل الإبداعية والعروض الفنية الحية والفقرات الموسيقية.