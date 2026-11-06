جنوح ونفوق عشرات الحيتان على شاطئ في نيوزيلندا

ذكرت إدارة الحفاظ ​على البيئة في نيوزيلندا، أمس، أنه تم ​العثور على العشرات من الحيتان الطيارة جانحةً على أحد الشواطئ في الجزيرة الشمالية للبلاد، بينما تحاول فرق الإنقاذ إعادة عدد قليل من الحيتان التي لاتزال على قيد الحياة ⁠إلى المياه.

وأفادت الإدارة بأن ما لا يقل عن 20 حوتاً طياراً جنحت على ساحل نجاوي قرب كيب باليسر، وهي أقصى نقطة في جنوب الجزيرة الشمالية.

وأضافت أنها تعمل بالتعاون مع السكان المحليين، ومنظمة بروجكت جونا، المتخصصة في إنقاذ الحيتان الجانحة، وجرى حتى الآن إعادة حوتين إلى المياه.

وأفادت إذاعة ‌نيوزيلندا، نقلاً عن سكان محليين، بأن عدد الحيتان التي جنحت إلى الساحل خلال الليل ​قد يصل إلى 50.

وقال روب ​بارغ، ⁠وهو من ⁠سكان نجاوي، لإذاعة نيوزيلندا: «المشهد مروّع، حتى الحيتان التي لاتزال على قيد الحياة تلفظ أنفاسها الأخيرة».