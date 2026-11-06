«غوغل» توقف الذكاء الاصطناعي تلقائياً لطلاب المدارس الأميركية

أعلنت «غوغل» أنها ستوقف تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لطلاب المدارس بشكل تلقائي، بعد تعرضها لانتقادات لتوفيرها هذه الميزات لهم، في وقت لاتزال المدارس تبحث في كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة في غرف الدراسة، وتستخدم المدارس الأميركية على نطاق واسع تطبيقات «غوغل»، بما فيها «جيميل» و«دوكس» ومنصة «كلاسروم»، كما أن حواسيب «كرومبوك» المحمولة والمنخفضة الكلفة التابعة لعملاق التكنولوجيا معتمدة من أغلب المدارس الأميركية.

وبموجب التغييرات التي أعلنت عنها «غوغل»، سيتم وقف تشغيل نموذج «جيميناي» للذكاء الاصطناعي، وكذلك «جيميناي» ضمن تطبيقي «نوتبوك» و«كلاسروم»، لطلاب المراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف الـ12، إلى حين قيام مديري المدارس بتفعيلها.

وأبلغ عملاق التكنولوجيا «غوغل»، وكالة «فرانس برس»، بأن الضوابط الجديدة ستُعمم عالمياً بدءاً من الولايات المتحدة.