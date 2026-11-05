إبداعات إماراتية تروي رحلة المندوس في أسبوع دبي للتصميم

يشارك مشروع «الغدير للحرف الإماراتية»، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2026، من خلال مجموعة «مرفأ»، التي جرى تطويرها بالتعاون مع الفنانة الإماراتية، نورة سلطان الحبتور، في إطار جهوده لدعم المواهب الوطنية وتعزيز استدامة الحرف الإماراتية، وإبراز التراث المحلي بأساليب تصميم معاصرة.

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعية مشروع الغدير للحرف الإماراتية، أهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة، وإتاحة الفرصة للمصممين للتعاون مع الحرفيين والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم الأصيلة، بما يسهم في تطوير الحرف الوطنية وضمان استمراريتها للأجيال المقبلة.

وقالت سموها إن «الحفاظ على الحرف الإماراتية لا يقتصر على صونها، بل يمتد إلى تطويرها وإعادة تقديمها بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة»، مشيرة إلى أن التعاون بين المصممين الإماراتيين والحرفيين التقليديين يفتح آفاقاً جديدة للإبداع، ويعزز حضور المنتجات التراثية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضافت سموها أن هذه الشراكات تسهم في دعم المصممين الإماراتيين والارتقاء بمهاراتهم، وخلق فرص مستدامة تضمن استمرار الموروث الوطني وانتقاله إلى الأجيال المقبلة.

وتستعرض مجموعة «مرفأ» رحلة المندوس عبر البحر إلى الإمارات، مستلهمةً قصتها من تاريخ التجارة البحرية ووصول السفن إلى سواحل الدولة محملة بالبضائع والمقتنيات، وتضم المجموعة خمسة مناديس مستوحاة من موانئ تجارية تاريخية في الإمارات، تحمل أسماء جلفار، ودبا، ودلما، وخورفكان، وخور دبي، في تجسيد للعلاقات التجارية والبحرية التي أسهمت في تشكيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وتربط التصاميم بين المندوس التقليدي وحرفة السدو، إلى جانب مجموعة من الأعمال اليدوية التي أنجزتها حرفيات مشروع الغدير.