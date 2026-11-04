«الإمارات للآداب» و«فكر».. تعاون لتطوير برنامج الشؤون الراهنة

وقّعت مؤسسة الإمارات للآداب ومؤسسة «فكر» مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير برنامج الشؤون الراهنة ضمن دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2027، بهدف تعزيز الحوار حول أبرز القضايا والتحولات الإقليمية والعالمية.

وتهدف الشراكة، إلى الجمع بين الخبرة البحثية والفكرية لمؤسسة «فكر» وتجربة مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم الفعاليات الثقافية، لتقديم برنامج يفتح المجال أمام نقاشات تتناول الجغرافيا السياسية والتحولات الاجتماعية والثقافة والتكنولوجيا واستشراف المستقبل.

وقّعت المذكرة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة المهرجان، أحلام بلوكي، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «فكر»، دبي أبوالهول، في مقر المؤسسة بدبي.

وقالت أحلام بلوكي إن الشراكة تستهدف تجاوز متابعة الأحداث الراهنة إلى استباق النقاشات المقبلة، واستكشاف الأسئلة والتطورات التي قد تؤثر في المستقبل، مؤكدة أهمية تقديم محتوى هادف يواكب التحولات المتسارعة، ويمنح أصواتاً متنوعة مساحة للمشاركة في الحوار.

من جانبها، قالت دبي أبوالهول إن التعاون يتيح توظيف أبحاث مؤسسة «فكر» ورؤيتها العالمية ضمن إحدى أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، بما يساعد جمهور المهرجان على فهم القضايا التي تشكل الواقع، من خلال حوارات تجمع العمق الفكري ووضوح الطرح.

ويمتد التعاون إلى برنامج الشباب في المهرجان، عبر إتاحة فرص لطلبة الجامعات للمشاركة في نقاشات تتناول واقع اللغة العربية والأدب العربي، إلى جانب قضايا تهم الشباب وترتبط بمستقبل المنطقة.

وتسعى الشراكة إلى توفير مساحة للحوار البنّاء والتفكير النقدي، بمشاركة مفكرين وكتّاب ومتحدثين، لمناقشة التحديات والفرص، واستكشاف وجهات نظر متعددة حول التحولات التي يشهدها العالم.