«منتزه مليحة الوطني» يفوز بجائزة «استدامة»

فاز منتزه مليحة الوطني بجائزة «استدامة الشارقة» عن فئة الوجهات السياحية، ضمن منتدى الشارقة الدولي للسفر والسياحة، تقديراً لالتزامه بالسياحة المسؤولة وحماية التراث الطبيعي والثقافي للإمارة.

ويعكس هذا الإنجاز نهج المنتزه العملي في تطبيق الاستدامة من خلال الجمع بين البنية التحتية التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومبادرات الحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقال مدير مليحة، عمر جاسم آل علي: «يعكس هذا التكريم التزامنا بجعل الاستدامة جزءاً أساسياً من عمليات مليحة وتجربة زوارها، فمن المرافق التي تعمل بالطاقة الشمسية والحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى تنظيم الدخول ودمج الوعي البيئي في برامجنا، نركّز على خطوات عملية تسهم في حماية هذا المشهد الطبيعي. وسنواصل تعزيز هذه الجهود من خلال الرصد والتعليم والتعاون، بما يضمن إسهام السياحة في صون تراث مليحة الطبيعي والثقافي».

ويدمج المنتزه التوعية بالاستدامة في جولاته التعريفية وورش العمل التعليمية، رابطاً بين علوم الآثار والبيئة والجيولوجيا والفلك وأهمية صون التراث والطبيعة، وتساعد هذه التجارب الزوار على فهم مكانة مليحة ضمن موقع «الفاية»، المُدرج على قائمة «اليونسكو للتراث العالمي».