«المحيط يجمعنا» تحتفي بالحياة البحرية في الإمارات

تفتح مسابقة «المحيط يجمعنا» للتصوير الفوتوغرافي باب المشاركة أمام عشاق التصوير في الإمارات، من المواطنين والمقيمين، ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق، لتوثيق جمال الحياة البحرية وتنوّعها، وتسليط الضوء على أهمية حمايتها، ضمن مبادرة ينظمها مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، بالتعاون مع جوائز أبوظبي البحرية.

وتضم المسابقة أربع فئات، تشمل الشباب من 10 إلى 17 عاماً، والحياة البحرية، والبيئة البحرية في المنطقة العربية، ورسالة الحفاظ على البيئة البحرية، فيما تقتصر الفئات الثلاث الأخيرة على المشاركين من عمر 18 عاماً فما فوق.

وتحتفي فئة الحياة البحرية بتنوّع الكائنات التي تعيش في المحيطات، فيما تركز فئة البيئة البحرية في المنطقة العربية على المناظر الطبيعية والبحرية في المنطقة وما تتميز به من تنوع بيئي وثقافي، أما فئة رسالة الحفاظ على البيئة البحرية، فتسلط الضوء على قضايا الاستدامة والمسؤولية البيئية وحماية المحيطات، بينما تمنح فئة الشباب المصورين الناشئين فرصة التعبير عن رؤيتهم لعالم البحار.