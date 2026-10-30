مهرجان الشيخ زايد ينطلق اليوم في الوثبة

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، إيذاناً بانطلاق موسمه الجديد 2026-2027، الذي يمتد على مدار 135 يوماً حتى 13 مارس 2027، ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً يضم فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية ومجتمعية، بمشاركة عشرات الدول، ونخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب، إلى جانب عروض جماهيرية وتجارب تفاعلية وأنشطة عائلية متنوعة، بما يعزز مكانته وجهة رئيسة للزوار من داخل الدولة وخارجها.