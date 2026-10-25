تعاون يعزز حضور التراث العربي في الفضاء الرقمي

بحث وفد معهد الشارقة للتراث مع عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية في مصر، وفي مقدمتها مكتبة الإسكندرية آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المعرفية، وتطوير مجالات العمل المشترك في توثيق التراث الثقافي، ورقمنته والنشر وتطوير المكتبات.

وأكد رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم، أهمية التعاون مع مكتبة الإسكندرية والاستفادة من تجربتها العلمية والتقنية في تطوير منظومات حفظ التراث وإتاحته ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في مجالات إدارة المعرفة، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسستين يفتح آفاقاً لتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تخدم الباحثين والمتخصصين، وتسهم في تعزيز حضور التراث العربي في الفضاء الرقمي.

وأوضح المسلم أن اللقاء أثمر توافقاً على برامج وأنشطة معرفية مشتركة ينتظر تنفيذها تباعاً اعتباراً من العام المقبل، إلى جانب تسريع العمل على استكمال البوابة الإلكترونية لمكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي.