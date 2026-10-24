«اللوفر أبوظبي» يطلق سلسلة «ما وراء الفن»

يطلق متحف اللوفر أبوظبي سلسلة «ما وراء الفن»، التي تتيح للجمهور التعمق في القصص والسياقات التاريخية والفنية الكامنة وراء الأعمال الفنية، مستهلاً البرنامج بجلسة حوارية بعنوان «لمسات من الانطباعية»، تتناول لوحة الفنان الفرنسي بيير أوغست رينوار «بيرت موريسو وابنتها جولي مانيه» (1894)، ضمن مجموعة روائع مقتنيات أبوظبي.

وتسلط الجلسة الضوء على اللوحة من خلال مناقشة يقدمها الفريق المعني بالأعمال التنسيقية وباحثون في المتحف، تستكشف الشخصيات التي تظهر فيها، والعلاقات الإنسانية والإبداعية التي أحاطت بها، إلى جانب السياق الفني الذي أسهم في تشكيلها.