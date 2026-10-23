«المسرح الخليجي» يلتقي في الفجيرة 13 نوفمبر المقبل

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تستعد إمارة الفجيرة لاحتضان الدورة الـ15 من مهرجان المسرح الخليجي، خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر المقبل، في مركز الفجيرة الإبداعي، بمشاركة 400 فنان وإعلامي، لتجمع على خشبتها تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في موعد ثقافي تتلاقى فيه مواهب الخليج في دولة الإمارات، وتتجدد عبره أسئلة المسرح ورؤاه وآفاقه.

وأكد مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، أن المهرجان، الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتنظيم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يستمد أهميته من قدرته على جمع الطاقات المسرحية الخليجية في فضاء مشترك، يتيح قراءة منجزها الفني، ومناقشة تحدياتها، واستكشاف سبل تطويرها، مؤكداً أن تكامل العروض والندوات والورش التدريبية يجعل من هذه الدورة مساحة للعمل والمعرفة، تتعزز فيها الصلة بين أجيال المسرحيين، ويتفاعل خلالها الإبداع مع النقد والتدريب وسط جملة من التحديات التي تواجه المنطقة، والتي تستلزم منا التكاتف والالتفاف حول همومنا وتطلعاتنا المستقبلية الثقافية والابداعية.

وأكد مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ناصر اليماحي، أن الدورة الحالية تكتسب أهميتها من كونها تجمع ست تجارب مسرحية خليجية، تتقاسم الجذور الثقافية وتتعدد في مقارباتها الفنية والفكرية، لتقدم للجمهور مشهداً غنياً بتحولات المسرح في المنطقة، وقدرته على التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع بلغة حية تستلهم الموروث وتحاور الحاضر وتستشرف المستقبل.

وتشهد المنافسة على جوائز المهرجان مشاركة دولة الإمارات بمسرحية «هير قرموشة»، ومملكة البحرين بمسرحية «الزوبعة خارج الفنجان»، وسلطنة عُمان بمسرحية «زمزم»، ودولة قطر بمسرحية «سنة الطبعة»، والمملكة العربية السعودية بمسرحية «الصرام»، ودولة الكويت بمسرحية «ما ليس لي».