اتفاقية للتمويل الرقمي في «الشارقة للنشر»

وقّعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مذكرة تفاهم مع شركة «بيهايف»، المتخصصة في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توسيع خيارات التمويل أمام الشركات العاملة في المدينة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط النمو، وتتيح المذكرة للشركات التي ترشحها مدينة الشارقة للنشر مساراً مباشراً للوصول إلى المستثمرين عبر منصة «بيهايف» الرقمية، مع خصم حصري بنسبة 15% على رسوم المعاملات، إلى جانب خدمات متابعة مخصصة، لتسهيل الإجراءات، والتنسيق مع الشركات المستفيدة.

وقّع المذكرة، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سيف السويدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بيهايف»، بيتر تافينر.