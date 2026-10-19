أكاديميون من 11 دولة في مؤتمر لـ «تريندز» بجامعة مونتريال

تستضيف جامعة مونتريال الكندية، اليوم، مؤتمراً علمياً دولياً حول مستقبل الحوار بين الأديان في عصر الذكاء الاصطناعي، ينظمه «تريندز جلوبال»، بالتعاون مع المنصة الجامعية لدراسة الإسلام (PLURIEL) وجامعتَي مونتريال وكيبيك، بمشاركة 32 أكاديمياً وباحثاً من 11 دولة.

ويأتي المؤتمر امتداداً لمبادرة أطلقها «تريندز» في دولة الإمارات، خلال فبراير الماضي، حيث يناقش عبر أربعة محاور علمية رئيسة دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المعرفة الدينية، وفرص توظيف التقنيات الذكية في الترجمة وفهم السياقات الثقافية، مقابل التحديات المرتبطة بالتحيزات الخوارزمية والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية.

ويشارك باحثو «تريندز» بأوراق عمل متخصصة، تسلط الضوء على موثوقية الذكاء الاصطناعي كوسيط حواري، وتوظيف التنظيمات المتطرفة للتقنيات الذكية في الاستقطاب، إلى جانب إعادة التفكير في تعددية الإسلام المعاصر في الفضاء الرقمي.

ويشهد المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، تنظيم ورش لاختبار منصة «DIALOGIA» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لتحليل الخطابات الدينية، وتيسير الحوار من دون إقصاء، تمهيداً لإطلاقها التجريبي في اليوم الختامي.