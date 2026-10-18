سيل انتقادات يوقف رواية رومانسية عن أوكرانية وجندي روسي

أوقفت دار نشر ألمانية نشر قصة حب خيالية بين امرأة أوكرانية وجندي روسي بعد انتقادات بأن الرواية تضفي طابعاً رومانسياً على الحرب.

وقال رئيس الدار ماتياس سلونيتشيك، أول من أمس، إن الناشر قرر، بناء على طلب المؤلف وبعد سيل من التعليقات الانتقادية، عدم نشر رواية «من أنا عندما تراني».

وفي رسالة إلى دار نشر مولينو، ومقرها ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا، تساءل أحد الأشخاص عن مدى حساسية تعامل الناشر مع التجارب الأوكرانية وعن النهج الذي اتبعه في تصوير الحرب، بالنظر إلى كيفية تسويق القصة.

وقالت الرسالة إن تصوير جندي روسي على أنه منقذ وشريك لامرأة أوكرانية في خيرسون المحتلة يخاطر بإضفاء طابع رومانسي على واقع الاحتلال العسكري والعنف والمعاناة.

فيما ذكر سلونيتشيك أنها «في الواقع رواية تعزز الإنسانية والسلام وتعارض الحرب».