محققون ألمان: حريق غابة هورتغنفالد قد يعود لسبب بشري

هورتغنفالد - د.ب.أ

رجّح محققون أن الحريق المدمر الذي اندلع في غابة هورتغنفالد بولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية نجم عن تدخل بشري. وأعلنت النيابة العامة في مدينة آخن الألمانية، أنه لم يتسنَّ حتى الآن تحديد ما إذا كان الحريق قد اندلع نتيجة إهمال أم بفعل متعمد. ولم يحدَّد أي مشتبه بهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة ضد مجهولين.

ويُعد الحريق، الذي اندلع في 13 أغسطس الماضي، أكبر حريق غابات تشهده ولاية شمال الراين - ويستفاليا منذ عقود. ووفقاً للنيابة العامة، يُفترض أنه بدأ في نقطتين منفصلتين. وأوضحت النيابة: «لكن هناك ارتباطاً زمنياً ومكانياً بين الحريقين».

وتلقت السلطات 177 بلاغاً، لم يؤدِّ أي منها إلى خيط تحقيقي ذي أهمية. كما أعلنت النيابة الانتهاء من تحليل بيانات أبراج الاتصالات الخلوية، مضيفة: «لم تسفر البيانات عن أي معلومات ذات صلة بالتحقيقات».