فتح باب التسجيل في «إيقاعات شعرية»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب التسجيل أمام الموهوبين والمهتمين من مواطني دولة الإمارات، للمشاركة في ورشة عمل متخصصة بعنوان «إيقاعات شعرية»، ضمن برنامجه الرائد «قلم للكتابة الإبداعية» بهدف رعاية المواهب الوطنية وتمكينها من أدوات التعبير الأدبي المعاصر، وذلك بإشراف الشاعر الإماراتي عبدالرحمن الحميري، حامل لقب «أمير الشعراء» للعام 2025، وبالتعاون مع منصة «فعولن» المتخصصة في علوم الشعر.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لكتابة الشعر العربي الفصيح بمختلف أنواعه. وتتضمن الورشة تطبيقات عملية مكثفة تركز على إتقان الإيقاع، والموسيقى الداخلية للنصوص، وبناء صور شعرية مبتكرة.