آخر حيوانَي باندا في فرنسا يغادران إلى الصين

يغادر آخر حيوانَي باندا يعيشان في فرنسا، ووُلدا في حديقة حيوانات بوفال عام 2021، إلى الصين في 17 ديسمبر المقبل، في خطوة كان مقرراً تنفيذها منذ أشهر.

وللمرة الأولى منذ عام 2012، ستخلو فرنسا من دببة الباندا لبضعة أسابيع، إلى حين وصول حيوانَي باندا جديدين مطلع عام 2027، للإقامة في البلاد لـ10 سنوات.

وبعد مغادرتهما فرنسا، سينضم التوأمان يواندودو وهوانليلي، المولودان في أغسطس 2021، إلى مركز تشنغدو لحفظ البيئة، بعد مغادرة شقيقهما الأكبر إلى الصين عام 2023.

والحيوانات الثلاثة من نسل زوجين وصلا إلى فرنسا عام 2012 وعادا إلى الصين في نهاية العام الماضي، بعد أن أنجبا أول ثلاثة حيوانات باندا تولَد في فرنسا.

وأصبح الباندا العملاق، على مر العقود، من أدوات استراتيجية «القوة الناعمة» الصينية.

وفي إطار «دبلوماسية الباندا»، تُعير بكين بعضاً من هذه الحيوانات النادرة إلى دول معينة لتعزيز العلاقات معها. ولا يوجد خارج الصين سوى نحو 20 حديقة حيوانات تضم باندا.