50 دولة في «أصحاب الهمم الدولي»

تنطلق في 19 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 240 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من 50 دولة، وسط توقعات باستقطاب نحو 18 ألف زائر من 70 دولة على مدى ثلاثة أيام.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات زعبيل (4) و(5) و(6)، فعاليات المعرض الذي يستعرض أحدث التقنيات المساعدة والحلول المبتكرة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في مختلف جوانب الحياة، بما يشمل الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، إلى جانب اضطراب طيف التوحد.