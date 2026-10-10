15 معرضاً تحتفي بجماليات الحرف العربي في «الشارقة للخط»

احتضن متحف الشارقة للفنون وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية 15 معرضاً شخصياً وجماعياً ضمن الدورة الـ12 من ملتقى الشارقة للخط 2026، بمشاركة أكثر من 100 فنان وخطاط ومصور، قدموا نحو 200 عمل فني وخطي وتصويري، في مشهد يعكس تنوع المقاربات الجمالية للحرف العربي، وقدرته على تجاوز وظيفته الكتابية إلى فضاءات التشكيل والتجريب والتعبير المعاصر.

وتوزعت المعارض بين تجارب شخصية تكشف خصوصية كل فنان في التعامل مع الحرف والزخرفة والتكوين، وأخرى جماعية تجمع مدارس وأساليب مختلفة، من الخطوط العربية التقليدية والتذهيب إلى التركيبات الفنية والنحت والتصوير الضوئي. وتلتقي هذه الأعمال في استكشاف العلاقة بين الحرف واللون والضوء والفراغ، وإعادة قراءة الموروث البصري الإسلامي ضمن رؤى تستجيب لتحولات الفن المعاصر.

وانتقلت المعارض من الحرف إلى الصورة الفوتوغرافية في «صور من بلادي الجميلة»، الذي أُقيم بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، بمشاركة 36 مصوراً قدموا العدد نفسه من الأعمال، مستكشفين جمال المدن العربية ومعالمها التاريخية والطبيعية ومظاهرها التراثية والثقافية. وحضر المكان في الصور بوصفه ذاكرة بصرية تختزن ملامح الهوية وتنوع البيئات العربية، وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى محمود محمد الجابري من سلطنة عُمان، وعماد الدين محمود علاء الدين من سورية، وإبراهيم أحمد بني رشيد.

كما استضافت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية معرضاً للخط العربي، بالتعاون مع إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، بمشاركة خمسة خطاطين.