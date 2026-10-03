«جمعة الماجد» يستعرض تجربة فهرسة المخطوطات العربية

استعرض مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان في القاهرة، تجربة المعهد في فهرسة المخطوطات العربية، وذلك خلال محاضرة علمية افتراضية بعنوان «تجربة المعهد الدومنيكي في فهرسة المخطوطات عبر تطبيق دايموند»، بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال المخطوطات وفهرستها.

وقدّم المحاضرة الأب الدكتور جون نيكولا درويل، الأمين العام لمعهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان في القاهرة، مستعرضاً التجربة الميدانية للمعهد في فهرسة المخطوطات، وما تتيحه الأدوات والمنهجيات الحديثة من إمكانات لتطوير معالجة هذا التراث وإتاحته للباحثين.