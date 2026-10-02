نعومي كامبل تستعيد حقها في إدارة مؤسسات خيرية

فازت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل ​في الاستئناف على قرار منعها خمس سنوات ‌من ​تولي منصب أمين مؤسسة خيرية، بعدما قضت محكمة في لندن بأنه تم إخفاء إساءة استخدام الأموال في المؤسسة الخيرية عنها.

وأسست كامبل، وهي من أشهر الوجوه في عالم الموضة، مؤسسة فاشون فور ريليف في 2005 بهدف جمع تبرعات ⁠للأعمال الإنسانية من خلال تنظيم عروض أزياء. لكنها شطبت من سجل لجنة المؤسسات الخيرية في 2024، عقب شكاوى تتعلق ‌بسوء الإدارة والسلوك.

وخلصت لجنة المؤسسات الخيرية إلى سوء إدارة مالية على نطاق واسع، تضمن إنفاق أموال تم جمعها لأغراض خيرية على ‌علاجات في نادي صحي (سبا) وسجائر وخدمة الغرف عندما ‌كانت كامبل تقيم في فندق خمس نجوم بالقرب من ‌مدينة كان الفرنسية في ‌مايو 2018. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن كامبل «تتحمل بالفعل ‌المسؤولية النهائية عن إخفاق المؤسسة الخيرية لكنها قضت بأن ذلك لا يعني أنها غير مؤهلة لتكون أميناً على المؤسسة الخيرية».