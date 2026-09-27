«مايكروسوفت»: «أوفيس» متكامل في أداتنا للذكاء الاصطناعي

كشفت «مايكروسوفت»، أول من أمس، عن رؤية جديدة لدمج برامج وورد وإكسل وباوربوينت في أداتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، في مسعى لجعل الذكاء الاصطناعي بوابة الدخول إلى حزمة برامجها. وقريباً سيتمكن المشتركون الأفراد في «مايكروسوفت 365» والشركات المنضوية في برنامجها التجريبي من إنشاء الملفات وتعديلها ومشاركتها مباشرة داخل «كوبايلوت»، من دون الحاجة إلى الانتقال من تطبيق إلى آخر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن «كوبايلوت» جايكوب أندريو: «أضاف كثيرون خلال العام الماضي أدوات مبسطة لعرض المستندات إلى منتجاتهم، لكن ما نقدمه هنا هو (أوفيس) متكامل بكل معنى الكلمة»، ملمحاً بذلك إلى «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي»، و«أنثروبيك» المطورة لـ«كلود»، اللتين أطلقتا خلال الأشهر الأخيرة أدواتهما لإنشاء المستندات. وبات «كوبايلوت» يتضمن أيضاً «أوتوبايلوت»، وهو برنامج قادر على تنفيذ مهام آلية بصورة مستمرّة ومن تلقاء نفسه.