سفير كازاخستان في ضيافة «الصحفيين الإماراتية»

بحث سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، راوان جومابيك، خلال زيارته مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وكازاخستان.

وكان في استقبال السفير رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تناول اللقاء فرص تطوير العلاقات المهنية والإعلامية، وتعزيز التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين.

وناقش الجانبان إمكانية تبادل الزيارات والوفود الإعلامية، والاستفادة من التجارب والخبرات المهنية، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية المشتركة، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأعرب راوان جومابيك عن تقديره للدور الذي تضطلع به جمعية الصحفيين الإماراتية في دعم القطاع الصحفي والإعلامي وتطوير الممارسات المهنية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في الإمارات وكازاخستان، بما يعزز العلاقات القائمة بين البلدين.

من جانبها، رحبت فضيلة المعيني بزيارة السفير، مؤكدة أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز جسور التواصل الإعلامي وفتح مجالات جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلدين، مشيرة إلى حرص الجمعية على بناء شراكات إعلامية تسهم في تطوير العمل الصحفي وتعزيز الحوار بين الإعلاميين.

وشملت الزيارة جولة في عدد من مرافق جمعية الصحفيين الإماراتية، اطلع خلالها السفير على طبيعة عمل الجمعية وبرامجها وأنشطتها ومبادراتها، ودورها في دعم الصحفيين وتطوير بيئة العمل الإعلامي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود جمعية الصحفيين الإماراتية لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات والجهات الإعلامية إقليمياً ودولياً، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير المهنة ويدعم التواصل الإعلامي بين الدول.

• جومابيك أكد أهمية توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الإعلامية في الإمارات وكازاخستان.