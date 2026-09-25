«اللوفر أبوظبي» يتيح محادثة فورية حول الأعمال الفنية

أطلق متحف اللوفر أبوظبي خاصية «رفيق الفن» ضمن تطبيقه للهواتف الذكية، تتيح للزوار التفاعل مع أكثر من 30 عملاً فنياً عبر محادثات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطرح أسئلة حول الأعمال والحصول على إجابات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والروسية.

وتوفر الخاصية طريقة تفاعلية لاستكشاف الأعمال الفنية، إذ يمكن للزائر طرح أسئلته وفق اهتماماته، والتعرف إلى معلومات وتفسيرات مرتبطة بالأعمال المختارة، من خلال تجربة حوارية مباشرة أثناء زيارة المتحف.

وتعتمد «رفيق الفن» على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستند إلى المعرفة والخبرات المتحفية الخاصة بالأعمال المختارة، بهدف إتاحة المعلومات المرتبطة بها بطريقة تفاعلية، والتعريف بالقصص والسياقات التي تحيط بها.