تعاون بين جامعة الفجيرة و«أكاديمية الفنون الجميلة»

وقّعت جامعة الفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وفتْح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الأكاديمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة في مقر جامعة الفجيرة، رئيس الجامعة، الدكتور سليمان موسى الجاسم، ومدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تعزيز التواصل والتنسيق المؤسسي، وتطوير برامج ومبادرات مستقبلية مشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة والأكاديمية، ويسهم في دعم المشهد الأكاديمي والثقافي في إمارة الفجيرة.