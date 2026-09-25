«مخرج إي 88» تعود 17 ديسمبر المقبل

أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات عن عودة فعالية «مخرج إي 88» في نسختها الرابعة لعام 2026، تحت شعار «وجهة الشارقة الخارجية للمأكولات والتسوق والترفيه خلال الفترة من 17 إلى 31 من ديسمبر المقبل، حيث تجتمع العائلة للتسوق والتذوق واللعب»، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأسر المنتجة والحرفيين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الفعالية امتداداً لجهود دعم رواد الأعمال والمواهب المحلية، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضور المنتجات والمبادرات الوطنية من خلال توفير منصة تجمع مختلف المشاريع والعلامات التجارية المحلية.