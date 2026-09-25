خلاف عجوزين على سرير شاطئي ينتهي بمأساة

لم يكن الخلاف على أكثر من سرير شاطئي متاح للاستلقاء تحت الشمس، لكن مشادة بين رجلين مسنين على أحد شواطئ اليونان تحولت إلى عراك انتهى بوفاة أحدهما، الذي يبلغ 82 عاماً، بعد إصابته بجروح خطرة، وتعرّضه، بحسب التقارير، لسكتة قلبية أثناء الشجار.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها هيئة البث الرسمية اليونانية (ERT)، بأن الرجل وصل في وقت مبكر، أملاً في الحصول على سرير شاطئي لقضاء اليوم، قبل أن يدخل في مشادة مع رجل آخر يبلغ 76 عاماً، لم يكن يعرفه، بسبب ندرة المقاعد المتاحة.

وتصاعد الخلاف الكلامي سريعاً إلى عراك جسدي. ونقلت هيئة البث اليونانية عن شهود أن أصوات الصراخ كانت تُسمع من الجانب الآخر للشاطئ.

وأصيب الرجل، البالغ 82 عاماً، بجروح خطرة، فيما يُعتقد أنه تعرّض لسكتة قلبية أثناء العراك. وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ 76 عاماً، كما استدعت مدير المنتجع الشاطئي لاستجوابه.