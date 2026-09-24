«كلباء للجاشع والسحناه» ينطلق اليوم بمشاركة 85 أسرة منتجة

تنطلق اليوم في مدينة كلباء فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان كلباء للجاشع والسحناه»، بمشاركة أكثر من 85 أسرة منتجة و10 جهات حكومية وست شركات ومصانع وطنية متخصصة في معدات الصيد وصناعة وتجهيز الأسماك، ويستمر المهرجان حتى 27 سبتمبر الجاري في حي السمر بضاحية الغيل.

ويحتفي المهرجان بالموروث البحري والغذائي لأهالي الساحل الشرقي، ويسلط الضوء على طرق إعداد «الجاشع» و«السحناه» باعتبارهما من المنتجات المرتبطة بالذاكرة الغذائية المحلية، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والصيادين وأصحاب المشاريع العاملة في الصناعات والمنتجات البحرية التقليدية.

ويقدم المهرجان عروضاً حية تستعرض مراحل إعداد «الجاشع»، الذي يُصنع من سمك العومة الصغير بعد تنظيفه وتجفيفه تحت أشعة الشمس، وصولاً إلى دقه مع التوابل والليمون المجفف لإنتاج «السحناه» بنكهاتها المختلفة.