الكولوسيوم يغلق أبوابه بعد وفاة عامل سقط أثناء عمله

أغلق الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما أبوابه أمام الزائرين، حداداً على عامل توفي إثر سقوطه، أول من أمس الثلاثاء، وكان العامل -ويدعى أندريا موريتي (22 عاماً) - متخصصاً في العمل على ارتفاعات على الحبال. وبحسب المكتب الصحافي للكولوسيوم، فإنه كان يقوم بتركيب كبلات من أجل مشروع إضاءة من المتوقع اكتماله الشهر الماضي عندما سقط وتوفي داخل الكولوسيوم.

وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان: «نشعر بصدمة عميقة وذهول إزاء نبأ وفاة أندريا موريتي. وأشارت ميلوني إلى أنها تأمل أن يتم التوصل لسبب الحادث في أسرع وقت ممكن.

وفتح مكتب الادعاء العام تحقيقاً، كما تم استدعاء سلطات الصحة والسلامة لتحديد ما إذا كانت هناك قواعد تتعلق بالسلامة تم انتهاكها.

ووصف وزير الثقافة الإيطالية، الساندور جيولي الواقعة بـ«الحادث المأساوي الذي أصابنا بالصدمة والذهول».