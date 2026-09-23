صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ 1950

أعلنت الأرصاد الجوية التونسية أمس أن صيف 2026 الذي شهد تكراراً في انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، هو الأشد حرارة منذ عام 1950. وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في بيان تضمن نشرة فصلية على موقع «فيسبوك»: «صُنف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950، بفارق قدره +2,9 درجة مقارنة بالمعدل المناخي للفترة 1991-2020».

وأكد المعهد أن صيف 2026 شهد تسجيل موجات حر شديدة وطويلة الأمد مع اتساع نطاقها الجغرافي. وتعد هذه الموجات من أقسى موجات الحر المسجلة في تونس منذ عام 1950، سواء من حيث شدة درجات الحرارة أو مدة استمرارها.

كذلك شهدت البلاد ارتفاعاً «استثنائياً ومستمراً» في درجات الحرارة الليلية. وأثرت الحرارة على إمدادات الكهرباء ومياه الشرب في وقت قامت السلطات بقطع الكهرباء بشكل متكرّر، بسبب نقص في إنتاج الطاقة.