«بيانات المستخدمين» تغرّم «غوغل» 463 مليون دولار

أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، أمس، تغريم شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) لإدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة لحماية الخصوصية، وإساءة استخدام بيانات موقع المستخدمين.

وقالت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا، إن تحقيقها كشف عن عدم قيام «غوغل» بمعالجة بيانات موقف المستخدم، من خلال خاصية «نشاط الويب والتطبيقات» بطريقة قانونية، ولا بنزاهة. يذكر أن خاصية «ويب آند أب أكتيفتي» تتبع نشاط المستخدمين، سواء في تصفح الإنترنت أو البحث عليها، وكذلك بياناتهم على خاصية «تاريخ الموقع»، وهي خدمة ترسم خرائط للأماكن التي وجدوا فيها مع هواتفهم المحمولة.

كما اكتشفت السلطات الرقابية أن الشركة فشلت في التعامل بطريقة قانونية ونزيهة وشفافة مع معالجة البيانات الشخصية في خاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل الهواتف الذكية (أندرويد) التابع لها.