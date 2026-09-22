يويلة «بطولة فزاع»: جاهزون للميدان 30 أكتوبر المقبل

حسمت قائمة المتأهلين إلى النسخة الـ26 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ22 من برنامج «الميدان»، بعد ختام التصفيات التي نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأسفرت عن اختيار 16 يويلاً من مختلف مناطق الإمارات، إلى جانب ثلاثة أسماء للاحتياط، أكدوا جاهزيتهم للمنافسات التي تنطلق 30 أكتوبر المقبل في قلعة الميدان بمنطقة المرموم في دبي.

وشهدت القرية التراثية في القرية العالمية منافسات التأهل، إذ قدّم المشاركون عروضاً أظهرت مهاراتهم وقدراتهم في أداء اليولة، وسط تنافس على حجز مقاعد النسخة الجديدة من البطولة، التي تواصل استقطاب المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لخوض تجربة تجمع بين الأداء والتحديات التراثية المتنوعة.

ويمثل اختيار المتأهلين بداية مرحلة جديدة من التحضير، ينتقل خلالها اليويلة من منافسات التأهيل إلى الاستعداد لخوض تحديات «الميدان»، بما تتطلبه من مهارات متعددة ومعرفة بالموروث المحلي، وصولاً إلى المنافسة على اللقب الذي أصبح حلماً تتطلع إليه أجيال متعاقبة من ممارسي هذا الفن الشعبي الأصيل.

مواهب تمتلك المقومات

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، أن التصفيات كشفت عن مستويات مشجعة ومواهب تمتلك مقومات المنافسة، مشيراً إلى أن اختيار المتأهلين يمثل بداية مرحلة تتطلب قدراً أكبر من الالتزام والعمل، لاسيما أن طبيعة البطولة تفرض على المشاركين تطوير مهاراتهم والاستعداد لمختلف التحديات التي تنتظرهم.

وقال: «ما لمسناه خلال التصفيات من جدية لدى المشاركين ورغبة في إثبات قدراتهم يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به البطولة بين شباب الوطن. وحرصنا على أن تستند عملية الاختيار إلى مستوى الأداء والمهارة والقدرة على التطور، لأن الوصول إلى (الميدان) ليس نهاية المنافسة، بل بدايتها الحقيقية».

عائدون بقوة

وشهدت التصفيات مشاركة أكثر من 350 يويلاً من مختلف مناطق الدولة، من بينهم عدد من اليويلة الذين سبق لهم خوض منافسات البطولة في نسخ سابقة، وعادوا هذا الموسم سعياً إلى حجز مقاعدهم مجدداً في «الميدان».

وتولّت لجنة التحكيم، التي ضمّت راشد الخاصوني، وخليفة بن سبعين، تقييم أداء المشاركين واختيار المتأهلين وفق المعايير المعتمدة، إذ أسفرت النتائج عن تأهل كل من: راشد يوسف المرشودي، عبدالله فيصل الكعبي، مكتوم محمد طراف المنصوري، سعيد عبدالله المهيري، زايد سهيل الصريدي، عبدالرحمن عمر الزعابي، سلطان سعيد الخنبشي، خالد حمد الأحبابي، المر أنس هلال العليلي، زايد عادل الشحي، عامر سالم الكعبي، محمد ناصر آل علي، علي راشد لوتاه، عبدالله عمر المهيري، أحمد حمدان بن دلموك، ومحمد مبارك الكربي.

كما اختير ثلاثة يويلة للاحتياط، هم: راشد عباس محمد، وحمد محمد الفلاسي، ومنصور إبراهيم العسماوي، ضمن القائمة المعتمدة للموسم الجديد.

• 16 يويلاً من مختلف مناطق الإمارات، إلى جانب ثلاثة أسماء للاحتياط، أكدوا جاهزيتهم للمنافسات.

راشد الخاصوني:

• ما لمسناه خلال التصفيات من جدية لدى المشاركين ورغبة في إثبات قدراتهم؛ يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به البطولة بين شباب الوطن.