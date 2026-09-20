بعد هجوم دامٍ لقرش.. استمرار غلق شواطئ أسترالية

يتواصل إغلاق شواطئ عدة على ​امتداد ساحل ولاية أستراليا الغربية، بينها شواطئ في بيرث عاصمة الولاية، حتى اليوم على الأقل، بعد هجوم دامٍ لسمكة قرش على شاطئ شهير في المدينة أول من أمس.

لقي سباح حتفه بعد أن نهشته سمكة قرش في شاطئ سورينتو على بعد نحو 20 كيلومتراً من المنطقة التجارية ‌المركزية في بيرث، ما أدى إلى إغلاق شواطئ على امتداد 17 كيلومتراً من الساحل.

وواقعة الجمعة ⁠هي الأحدث ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش في أستراليا، وتأتي بعد تعرض راكب أمواج ​في ⁠الولاية نفسها ⁠لعضة من سمكة قرش في هجوم الإثنين الماضي.

وتعرض راكب أمواج لهجوم على ⁠شاطئ في مدينة جيرالدتون، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر شمال بيرث. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فقد إحدى قدميه وأصيب بجروح خطيرة في ساقه الإثنين الماضي.