تزاحم المسافرين مع بدء «الأسبوع الفضي» في اليابان

شهدت المطارات ومحطات القطارات الرئيسة في اليابان ازدحاماً أمس، مع بدء عطلة «الأسبوع الفضي» لفصل الخريف، وهي فترة تمتد لخمسة أيام وتُعد الأطول منذ 11 عاماً، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت شركات طيران إن رحلات من مطار هانيدا بطوكيو كانت محجوزة بالكامل أمس. وأضافت أنه رغم أن هوكايدو وأوكيناوا من المقاصد الشائعة خلال العطلات، كانت الرحلات المتجهة إلى هانيدا مزدحمة أيضاً.

وقال شيجيرو ماتسوياما (52 عاماً)، وهو من سكان طوكيو وكان في طريقه لرحلة بالدرّاجة على طريق شيمانامي كايدو الشهير في غرب اليابان: «عادة ما يكون من الصعب عليّ الحصول على إجازة متواصلة، لذلك تعجبني العطلات المتتالية. أريد الاستمتاع بمنظر بحر سيتو الداخلي».

وبحر سيتو الداخلي، أو البحر الداخلي، هو المسطح المائي الذي يفصل بين ثلاث من الجزر الرئيسة في اليابان: هونشو وشيكوكو وكيوشو.