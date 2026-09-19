25حلقة بودكاست توثق ربع قرن من مسيرة «جائزة الإعلام العربي»

أعلن نادي دبي للصحافة عن اكتمال تسجيل 25 حلقة بودكاست توثق محطات بارزة من مسيرة «جائزة الإعلام العربي» على امتداد 25 عاماً، في مبادرة خاصة أطلقها النادي احتفاءً باليوبيل الفضي للجائزة، وتم تسجيل حلقاتها على مدار الأيام الثلاثة لـ«قمة الإعلام العربي 2026»، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس.

واستضافت الحلقات أعضاء سابقين وحاليين في مجالس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، وعدداً من الفائزين في دوراتها السابقة ضمن مختلف فئاتها، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين والإعلاميين، في حوارات تستعيد أبرز المحطات والتجارب والشهادات التي رافقت مسيرة الجائزة، وتلقي الضوء على جانب من التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي العربي خلال ربع قرن.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا: «حرصنا على أن يكون الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي فرصة لتوثيق مسيرتها من خلال شهادات وتجارب أعضاء مجالس إدارتها والفائزين في دوراتها السابقة، ممن كانوا جزءاً من رحلة الجائزة على مدار 25 عاماً، إلى جانب نخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية التي واكبت تطور المشهد الإعلامي العربي».

وأضافت: «تقدم الحلقات شهادات وتجارب متنوعة توثق ذاكرة مهنية ثرية، وتستعيد محطات مهمة من مسيرة الجائزة وتطور الإعلام العربي، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف بصورة أقرب على تجارب شخصيات أسهمت في تطور المهنة وصناعة محتواها».

وتتناول الحلقات محطات مختلفة من مسيرة الجائزة وما ارتبط بها من تجارب مهنية وإنسانية، إلى جانب التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، مقدمة شهادات مباشرة من شخصيات عاصرت مراحل مختلفة من تطور الجائزة والمشهد الإعلامي العربي.

ويأتي تسجيل الحلقات في إطار احتفاء «جائزة الإعلام العربي» هذا العام بيوبيلها الفضي، في محطة تستعيد مسيرة بدأت قبل 25 عاماً بهدف دعم التميز والإبداع الإعلامي العربي، وشهدت خلالها الجائزة تطوراً مستمراً لمواكبة التحولات التي طرأت على القطاع.

مريم الملا:

. تقدم الحلقات شهادات وتجارب متنوعة توثق ذاكرة مهنية ثرية، وتستعيد محطات مهمة من مسيرة الجائزة.