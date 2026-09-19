«الشارقة للموزعين» ينطلق اليوم بمشاركة 912 موزعاً

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين» في مركز إكسبو الشارقة على مدار يومين، بمشاركة 912 مشاركاً من الموزعين وبائعي الكتب وأصحاب المنصات من 99 دولة.

ويفتتح المؤتمر بكلمة رئيسة تلقيها سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضمن برنامج افتتاحي يشارك فيه عدد من قادة قطاع صناعة الكتاب. وتشهد الدورة الخامسة أجندة مكثفة تتضمن أربع كلمات رئيسة، وعرضين للابتكار، وأربع جلسات حوارية، وعروضاً تقديمية، إلى جانب إتاحة المشاركة في 14 ورشة عمل دولية وست ورش عربية. وتهدف هذه الفعاليات إلى تزويد الموزعين وبائعي الكتب بأدوات مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال أجندة غنية تقدم حلولاً تطبيقية وتجارب دولية ملهمة.

ويضع المؤتمر التحوّل الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في صدارة أولوياته لمساعدة الموزعين على تعزيز إيراداتهم، حيث يستعرض في عروضه الابتكارية آليات «تعظيم المبيعات باستخدام المواقع الإلكترونية المبنية على الذكاء الاصطناعي»، في جلسة تقدمها الخبيرتان ليزا بيرنز وسارة أربوثنوت. وفي مقابل هذا التوجه الرقمي، يحرص المؤتمر على حماية وتنمية مبيعات الكتب المطبوعة من خلال جلسة متخصصة تديرها نور جرار، بعنوان «ما وراء الرفوف: بناء الطلب على الكتب الورقية في عالم رقمي»، ما يمنح بائعي الكتب استراتيجيات متوازنة تجمع بين مرونة التجارة الإلكترونية وأصالة الكتاب التقليدي.